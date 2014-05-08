Ринок акцій РФ і курс рубля падають через «референдум» на сході України

Ринок акцій Російської Федерації і курс рубля відреагували різким падінням на повідомлення про те, що сепаратисти не будуть переносити референдум про статус регіонів у Донецькій та Луганській областях, на чому наполягав президент Росії Володимир Путін.

Про це свідчать дані Московської біржі.

Зокрема, до 14.31 мск індекс ММВБ знизився на 0,1% - до 1362,45 пункту, індекс РТС - на 0,3%, до 1224,65 пункту, тоді як до появи цих повідомлень індекс ММВБ зріс на 0,4%, а з ранку зростання доходило до 1,5%, індекс РТС - відповідно на 0,9% та на 1,5%.

Курс долара розрахунками «завтра» до 14.39 мск підвищився на 20 копійок - до 35,13 рубля (а протягом дня долар знижувався на 19 копійок), курс євро - на 36 копійок, до 48,96 рубля (протягом дня євро знижувався на 17 копійок).

Вартість бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) при цьому зросла на 27 копійок в порівнянні з рівнем попереднього закриття і склала 41,35 рубля.

Таким чином, вартість кошика вийшла на верхню межу нейтрального коридору, де центробанк РФ не проводить валютних інтервенцій (38,35-41,45 рубля).

Читайте такожРосія через санкції щомісяця втрачає десятки мільярдів - глава МЗС Німеччини

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Путін закликав представників південного сходу України, прихильників федералізації країни, перенести запланований на 11 травня цього року референдум.

Однак депутати самопроголошеної «Донецької народної республіки» і так званий Луганська народна рада відмовилися переносити референдум про статус регіону 11 травня і заявили, що він відбудеться у встановлені терміни.

8 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій заявив, що заява президента Росії Володимира Путіна про необхідність перенесення референдуму на сході України є нікчемною, оскільки Українська держава не планувала проводити ніяких референдумів.