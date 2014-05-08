Річний план приватизації за чотири місяці виконали всього на 0,3%

Надходження від приватизації в січні-квітні 2014 року склали 48 млн грн, що становить лише 0,3% від запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Також повідомляється, що надходження від дивідендів з державних пакетів акцій в січні-квітні п. р. склали 39 млн грн. План надходжень за дивідендами на п. р. не встановлено.

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Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в січні-квітні 2014 року перерахував до державного бюджету від оренди держмайна 318,3 млн грн, що становить 40% річного плану.

Довідка УНІАН. Згідно із затвердженим на 2014 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 19,4 млрд грн, від оренди - 840 млн грн.

