Створення найбільшої в світі рекламної корпорації зірвалося

Злиття американського рекламного холдингу Omnicom Group з французьким Publicis Groupe скасовано. Про це в четвер заявили журналістам офіційні представники компаній, передає ИТАР-ТАСС.

Передбачалося, що в результаті операції буде створена корпорація з капіталізацією $35,1 млрд.

За відомостями ЗМІ, представники холдингів не змогли домовитися про те, хто займе ряд ключових посад у новій корпорації.

Не визначено також, хто буде приймати остаточні рішення щодо угод.

Планувалося, що нова компанія - Publicis Omnicom Group - стане найбільшою в світі рекламної корпорацією, позбавивши цього статусу британську WPP.

Власниками нової компанії повинні були стати холдинги, які ввійшли в неї, на рівних правах.

Говорячи про причини зриву угоди, глава Omnicom Джон Рен повідомив агентству Reuters, що "єдиного фактора" не було.

"Ми не вирішили низку серйозних питань. В обох компаніях сильна корпоративна культура, що відтермінувало укладення угоди", - зазначив Рен.

"Рішення про припинення процесу [злиття] не було ні приємним, ні легким для нас, однак воно було необхідним", - йдеться в заяві глави Publicis Groupe Моріса Леві.

