S&P підвищило прогноз за рейтингом Португалії

Рейтингове агентство Standard & Рoor's у п'ятницю переглянуло прогноз за рейтингом Португалії з "негативного" до "стабільного", але кредитний рейтинг був збережений на рівні "BB", повідомляє Вести.Экономика.

Підвищення прогнозу очікувалося деякими аналітиками і було пов'язане з рішенням Португалії про вихід з плану щодо надання фінансової допомоги без превентивної кредитної лінії.

Нагадаємо, що в неділю влада Португалії заявила, що країна виходить з трирічної програми фінансової допомоги, загальний обсяг якої склав 78 млрд євро, оскільки в країні спостерігається зростання після введення заходів жорсткої економії і непопулярних реформ.

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Минулого місяця Лісабон продав свої перші трирічні облігації на аукціоні, запропонувавши рекордно низьку дохідність, що стало підтвердженням довіри з боку інвесторів.

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