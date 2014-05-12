Кабмін хоче випустити держоблігації на $2,16 млрд для погашення газових боргів

Кабінет міністрів України розглядає можливість випуску державних облігацій на суму 2,160 млрд дол. для погашення довга НАК «Нафтогаз України» за імпортований до України російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Якщо російська сторона готова продовжити до кінця року ціну у 268 дол. за тисячу кубометрів, ми погасимо борг одразу ж», - сказав Шлапак.

При цьому, кажучи про джерела коштів, Шлапак підкреслив: «У бюджеті вже передбачена сума, яку ми могли б залучити. Йдеться про випуск облігацій на суму 2,160 млрд дол. Це те, чим ми можемо розрахуватися».

За словами міністра, йдеться про урядові облігації. «Це стара схема, коли ми своїми облігаціями поповнюємо статутний капітал «Нафтогазу», він їх продає на відкритому ринку, одержує кошти і цими коштами розраховується», - сказав Шлапак.

Він також назвав «політичною» виставлену Україні ціну в 485 дол. за газ з боку «Газпрому».

«Ми не приймаємо ціну в 485 дол. за газ і вважаємо її політичною», - сказав Шлапак.

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

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Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

Водночас на початку травня «Газпром» заявив про те, що борг України за спожитий газ зріс до 3,5 млрд дол. З червня 2014 року Росія вводить режим передоплати за поставлений Україні газ.