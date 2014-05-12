Рішення про випуск ПДВ-облігацій приймуть у найближчі два тижні

Кабінет міністрів України в найближчі два тижні має намір прийняти рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій) на суму не більш як 16,4 млрд грн і завершити процес випуску паперів до середини червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в Кабміні міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми плануємо на найближчому засіданні на цьому тижні або наступного тижня прийняти рішення. Загальний «поріг» випуску облігацій – так, як ми і домовлялися з МВФ, - не перевищує 16,4 млрд грн. Це той борг, який склався на 1 січня 2014 року, - сказав міністр. - За нашими оцінками, ми хотіли б до середини червня завершити процес (випуску облігацій - УНІАН), повністю, щоб все, що ми зберемо в сумі до 16,4 млрд грн, передати бізнесу, щоб вони могли скористатися цінними паперами».

Разом з тим, Шлапак не назвав умов випуску паперів, пославшись на предмет обговорення в уряді, але зазначив, що Податкова веде роботу з реєстрації потенційних держателів акцій. «Ймовірно, ми будемо випускати (облігації) траншами, щоб не висадити ринок. На перший транш вже «назбирали», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про можливість випуску ПДВ-облігацій. Він підкреслював, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Перший випуск паперів прогнозувався вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років.

Проте пізніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що випуск перенесено на середину травня. Представники бізнесу вже звернулися до Кабміну з проханням встановити купон за такими облігаціях на рівні 10% і надати власникам ПДВ-облігацій право використовувати папери як заставу за кредитами і операціями прямого РЕПО.

За оцінками МВФ, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7млрд грн.



