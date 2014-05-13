Індекси Dow Jones і S&P 500 оновили історичні максимуми

Індекс Dow Jones - найважливіший показник ділової активності в США - зріс на 112,13 пункту (0,68%) до позначки 16695,47 пункту, досягнувши таким чином нового історичного максимуму. Індекс S&P 500 (включає 500 найбільших компаній американського ринку) також оновив рекорд, додавши 18,17 пункту (0,97%) і досягнувши позначки 1896,65 пункту, передає Прайм. Індекс електронної біржі NASDAQ піднявся на 71,99 пункту (1,77%) до позначки 4143,86 пункту.

На торгах зростання продемонстрували, в першу чергу, акції високотехнологічних компаній - Netflix, Facebook і Amazon. Папери сервісу мікроблогів Twitter піднялися в ціні на 5,9% після того, як банк SunTrust підвищив рекомендацію за його паперами.

Позитивно вплинула на настрої інвесторів також інформація про нову операцію зі злиття і поглинання. Американська продуктова компанія Hillshire Brands повідомила, що купує конкурента Pinnacle Foods за 6,6 млрд доларів. На цьому тлі акції Pinnacle Foods підскочили за підсумками торгів на 13,2%, папери Hillshire Brands впали на 3,2%.

Між тим важливої квартальної звітності та макроекономічної статистики не надходило. Пізніше на цьому тижні фінансові результати оприлюднять торгові мережі Wal-Mart, macy's і J.C. Penney.

До теперішнього часу фінансові результати представили вже 90% компаній, що входять в індекс S&P 500. При цьому звітність майже 70% з них виявилася кращою за прогнози.

"У даний час на американському фондовому ринку спостерігається позитивний настрій: квартальні корпоративні звіти поки виходять краще очікувань, остання статистика по економіці також досить непогана", - зазначив аналітик інвестиційної компанії Hargreaves Lansdown Річард Хантер.

Нафта на торгах в Нью-Йорку подорожчала на 0,60 долара (0,6%). Ф'ючерсні контракти на її поставки в червні укладалися за ціною 100,59 долара за барель. Вартість тройської унції золота встановилася на позначці 1295,80 долара, піднявшись на 8,20 долара (0,64%).

