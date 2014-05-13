Український фондовий ринок розпочав торги зі значного обвалу

Український фондовий ринок почав торги вівторка зі значного обвалу - індекс українських акцій UX за станом на 10:50 знизився на 3,41 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

При цьому торги проходять на мінімальних обсягах - загальний обсяг угод склав 1 млн грн, з них на фондовий ринок припало всього 556 тис. грн.

Лідером зниження стали акції «Райффайзен Банку Аваль», зниження за якими перевищило 10%.

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У той же час на російському фондовому ринку спостерігається підвищення - індекс ММВБ підвищився на 1,02%, індекс РТС - на 1,72%. Акції «Сбербанку» підвищилися на 2,29%, акції «Газпрому» - на 1,34%.