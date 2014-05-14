ЄБРР планує випуск облігацій у гривні

Він зазначив, що недавня девальвація гривні підтверджує важливість наявності такого інструменту для фінансування українських підприємств в національній валюті, передають "Вести".

"Багато років ми витратили на те, щоб запустити цю ініціативу. Тепер вона затверджена, необхідно рухатися далі і її реалізувати", - сказав Чакрабарті.

"Це особливо важливо з урахуванням поточної ситуації: компаніям необхідний доступ до фінансування в національній валюті з урахуванням того, що складно працювати з іншою валютою", - додав він.

Чакрабарті нагадав, що ЄБРР нещодавно затвердив програму підтримки оборотного капіталу для українських клієнтів на 150 млн євро, яка допоможе їм згладити наслідки девальвації.