ЄБРР планує випуск облігацій у гривні
04:29, 14 травня 2014Фондовий ринок
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Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір реалізувати на практиці свій з випуску облігацій у гривні, заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті.
ЄБРР планує випуск облігацій у гривні
Він зазначив, що недавня девальвація гривні підтверджує важливість наявності такого інструменту для фінансування українських підприємств в національній валюті, передають "Вести".
"Багато років ми витратили на те, щоб запустити цю ініціативу. Тепер вона затверджена, необхідно рухатися далі і її реалізувати", - сказав Чакрабарті.
"Це особливо важливо з урахуванням поточної ситуації: компаніям необхідний доступ до фінансування в національній валюті з урахуванням того, що складно працювати з іншою валютою", - додав він.
Чакрабарті нагадав, що ЄБРР нещодавно затвердив програму підтримки оборотного капіталу для українських клієнтів на 150 млн євро, яка допоможе їм згладити наслідки девальвації.
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