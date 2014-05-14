Мінфін залучив до держбюджету 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 13 травня, залучило до держбюджету 1,999 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив кошти в результаті розміщення 3-річних облігацій в національній валюті під 17% річних, задовольнивши чотири з чотирьох поданих заявок інвесторів.

Мінфін повідомив, що обсяг держборгу відповідає Бюджетному кодексу і Закону «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів в травні один аукціон з розміщення ОВДП, під час якого залучив до держбюджету 246,6 млн грн. У травні Мінфін планує провести ще два ОВДП-аукціони - 20 та 27 травня.

За оперативними даними Держказначейства на 12 травня, з початку року до держбюджету надійшло 54,6 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 21,048 млрд грн на обслуговування держборгу - 12,48 млрд грн.

Станом на 12 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 288,178 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 174,810 млрд грн, у власності банків - 86,502 млрд грн, нерезидентів - 16,129 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.