Фонд держмайна готує до продажу Дніпродзержинську ТЕЦ

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу 93,055% держпакету акцій Дніпродзержинської теплоелектроцентралі, йдеться в офіційному виданні Фонду держмайна "Відомості приватизації" від 14 травня п.р.

Відповідно до чинного законодавства, ФДМУ пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці конкурсних умов продажу цього держпакету акцій.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року ФДМУ ухвалив рішення про продаж акцій ряду ТЕЦ, що перебували в держвласності, у тому числі і Дніпродзержинської.

На продаж планувалося виставити 101 млн. 638 тис. акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн).

У квітні 2013 р. «Нафтогаз України» передав Фонду держмайна 100% акцій Дніпродзержинської теплоелектроцентралі.