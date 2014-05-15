Перший випуск ПДВ-облігацій становитиме 5-7 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус.

«Щодо ПДВ-облігацій рішення буде винесено на обговорення уряду вже цього тижня. Ми 100% готові до адміністрування, – сказав Білоус. – Перший транш (випуску облігацій – УНІАН) може становити 5-7 млрд грн».

При цьому Білоус зазначив, що попередньо папери будуть п'ятирічними з купоном 10%. «Двічі купон і двічі погашення по 10% за рік. Тобто п'ятирічні облігації, – сказав Білоус. – З Нацбанком продумуємо з приводу рефінансування цього цінного папера, це повинно бути обов'язковим. Цей папір матиме свою ліквідність на ринку і свою ціну. І вже тримач паперу зможе понести його в банк і рефінансувати або, якщо буде ринок, він зможе його продати як звичайну ОВДП».

Також, за словами Білоуса, попередній реєстр підприємств, готових одержати ПДВ-облігації, вже складений і найближчим часом буде затверджений керівництвом Міністерства фінансів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак говорив, що Кабінет міністрів України в найближчі два тижні має намір прийняти рішення про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігацій) на суму не більш як 16,4 млрд грн і завершити процес випуску паперів до середини червня.

Разом з тим, Шлапак не називав умов випуску паперів, пославшись на предмет обговорення в уряді, але зазначав, що податкова веде роботу з реєстру потенційних тримачів акцій.

Наприкінці лютого 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про можливість випуску ПДВ-облігацій. Він наголошував, що йдеться не про казначейські векселі, а про повноцінні внутрішні державні зобов'язання. Перший випуск паперів прогнозувався вже до кінця квітня на умовах аналогічних випусків 2004 і 2008 років. Проте пізніше міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що випуск перенесено на середину травня. Представники бізнесу вже звернулися в Кабмін з проханням встановити купон за такими облігаціями на рівні 10% і надати власникам ПДВ-облігацій право використовувати папери як заставу за кредитами і операціями прямого РЕПО.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн.