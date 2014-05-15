Україна розмістила п'ятирічні євробонди на $1 млрд

Україна розмістила раніше анонсовані п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США за ставкою купона 1,8% річних, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

За інформацією джерела, організаторами розміщення виступили інвестиційні банки JP Morgan і Morgan Stanley. Перша купонна виплата за бондами запланована на 16 листопада 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду від 8 травня 2014 року Україна заявила про намір випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США відповідно до Угоди про гарантію запозичень між Україною і США. Згідно з постановою, термін погашення облігацій – 16 травня 2019 року, при цьому процентний дохід за облігаціями виплачуватиметься щорічно 16 листопада і 16 травня, починаючи з 16 листопада 2014 року. Планована дохідність облігацій була вища за фактичну і визначалася на рівні 2,9% річних.

Рішення про виділення Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитних гарантій було підтримане Конгресом і Сенатом США і оформлене окремим законом, який було підписано президентом США Бараком Обамою 4 квітня.

Адміністрація Білого Дому зазначала, що надані кошти допоможуть Україні відновити економічний і політичний баланс.

У середині квітня міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході візиту української урядової делегації до Вашингтона підписав угоду про гарантії цього запозичення між урядами України і США з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Надання Україні фінансової допомоги з боку США входить до пакету загальної фінансової допомоги, яку готові надати країні уряди інших країн, - зокрема ЄС і Японії.

Також на початку травня Міжнародний валютний фонд допускав можливість випуску Україною до кінця 2014 року євробондів на загальну суму 3 млрд дол. За оцінками МВФ, випуск паперів може бути здійснений трьома серіями по 1 млрд дол. кожна.