НБУ в квітні купив держоблігацій майже на 5 млрд гривень

Національний банк України у квітні поточного року придбав у власність державні облігації України на 4,9 млрд грн, продаж цінних паперів зі свого портфеля НБУ не проводив, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку року регулятор придбав у власність держоблігації на 31,2 млрд грн і 5 млн дол., і не проводив операції з продажу цінних паперів України зі свого портфеля.

Нацбанк також повідомив, що у квітні не проводив операції з купівлі і продажу держоблігацій України через механізм двостороннього котирування.

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Згідно з повідомленням регулятора, за результатами аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у національній валюті, проведених у квітні, до держбюджету надійшло 7,1 млрд грн (з початку року - 21,3 млрд грн), тоді як аукціони з розміщення ОВДП у доларах не відбулися (з початку року - 0,2 млрд дол.). Середньозважена прибутковість ОВДП у національній валюті при їх первинному розміщенні у березні становила 14,16% річних (з початку року - 13,21%, у доларах - 5%).

Також повідомляється, що погашення і сплата доходів за ОВДП проводилася своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 28,04 млрд грн, зокрема погашення - 19,09 млрд грн, сплата купонного доходу - 8,96 млрд грн

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у березні поточного року придбав у власність державні облігації України на 4,4 млрд грн і 5 млн дол. За результатами аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики у національній валюті, проведених у березні, до держбюджету надійшло 3,9 млрд грн.