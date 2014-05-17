Moody's підвищило рейтинг Ірландії на два ступені

Як повідомляється в заяві, опублікованій у п'ятницю на сайті агентства, прогноз встановлено як "стабільний", передає Прайм.

Підставою для підвищення рейтингу експерти агентства вважають високі темпи відновлення ірландської економіки. Позитивну роль, зокрема, зіграли зниження рівня безробіття, зменшення дефіциту бюджету і стабілізація економічної ситуації в єврозоні.

Експерти Moody's прогнозують, що "темпи зростання економіки Ірландії перевищили середні показники країн єврозони в найближчій і середньостроковій перспективі". "Швидке зростання підтримає триваючу бюджетну консолідацію і стабільне зниження державного боргу", - вважають вони.

За останні півроку це вже друге підвищення рейтингу Ірландії. У січні поточного року Moody's змінило його зі спекулятивного рівня "Ва1" до інвестиційного "Baa3".

