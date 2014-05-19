Український фондовий ринок почав тиждень з ривка вгору
13:31, 19 травня 2014Фондовий ринок
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Індекс українських акцій UX станом на 13:00 підвищився на 3,62%
Український фондовий ринок почав тиждень з ривка вгору / investgazeta.net
Український фондовий ринок почав новий тиждень з ривка вгору - індекс українських акцій UX станом на 13:00 підвищився на 3,62% - до 1120,38 пункту, повідомляє сайт Української біржі.
Загальний обсяг торгів склав 9,66 млн грн, з них на фондовий ринок припало 5,3 млн грн, терміновий ринок - 4,3 млн грн. Серед лідерів зростання - акції «Донбасенерго», Єнакіївського метзаводу, «Укрсоцбанку».
На російському фондовому ринку також спостерігається зростання - індекс ММВБ зріс на 1,20%, індекс РТС - на 1,58%.
У той же час, на європейському фондовому ринку спостерігається зниження - індекс FTSE 100 знизився на 0,65%, індекс Dax - на 0,72%.
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