Український фондовий ринок почав тиждень з ривка вгору

Український фондовий ринок почав новий тиждень з ривка вгору - індекс українських акцій UX станом на 13:00 підвищився на 3,62% - до 1120,38 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 9,66 млн грн, з них на фондовий ринок припало 5,3 млн грн, терміновий ринок - 4,3 млн грн. Серед лідерів зростання - акції «Донбасенерго», Єнакіївського метзаводу, «Укрсоцбанку».

На російському фондовому ринку також спостерігається зростання - індекс ММВБ зріс на 1,20%, індекс РТС - на 1,58%.

У той же час, на європейському фондовому ринку спостерігається зниження - індекс FTSE 100 знизився на 0,65%, індекс Dax - на 0,72%.