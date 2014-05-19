«Укртелеком» залучив 800 млн гривень від розміщення облігацій

Найбільший український оператор дротового зв'язку «Укртелеком» залучив 800 млн грн від розміщення шестирічних облігацій серій Т і V, повідомляється в прес-релізі фондової біржі ПФТС.

«14 травня 2014 року на фондовій біржі ПФТС відбулося успішне розміщення шестирічних облігацій «Укртелекому» серій T і V. Компанія залучила 800 млн грн», - сказано в повідомленні.

Згідно з прес-релізом, 17 квітня 2014 року оператор також провів розміщення облігацій серії U на суму 300 млн.

"До кінця 2014 року відбудеться розміщення облігацій ще однієї серії S - серії обсягом 300 млн грн", - зазначають на біржі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року «Укртелеком» заявив про намір випустити чотири серії процентних облігацій на загальну суму 1,4 млрд грн - серії S на суму 300 млн грн, серії T на суму 400 млн грн, серії U на суму 300 млн і серії V на суму 400 млн грн. Номінальна вартість цінних паперів становить 50 тис. грн за штуку.

Розміщення облігацій планується провести до 18 березня 2015 року. Відсотковий дохід на перший-четвертий відсоткові періоди для серій S і T встановлюється у розмірі 16,5% річних (2,057 тис. грн на одну облігацію). Такий же процентний дохід встановлюється на перший-шостий процентні періоди для серій U і V.

Погашення облігацій заплановано з 11 по 15 березня 2020 року для облігацій серії S, з 10 по 14 червня 2020 року - для серії T, з 9 по 13 вересня 2020 року - для серії U і з 9 по 13 грудня 2020 року - для серії V.

«Укртелеком» планує використовувати залучені кошти у повному обсязі (100%) на поповнення обігових коштів для забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво та модернізацію мережевої інфраструктури.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).