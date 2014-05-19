«Укртелеком» залучив 800 млн гривень від розміщення облігацій
Компанія залучила кошти від розміщення цінних паперів двох серій.
Найбільший український оператор дротового зв'язку «Укртелеком» залучив 800 млн грн від розміщення шестирічних облігацій серій Т і V, повідомляється в прес-релізі фондової біржі ПФТС.
«14 травня 2014 року на фондовій біржі ПФТС відбулося успішне розміщення шестирічних облігацій «Укртелекому» серій T і V. Компанія залучила 800 млн грн», - сказано в повідомленні.
Згідно з прес-релізом, 17 квітня 2014 року оператор також провів розміщення облігацій серії U на суму 300 млн.
"До кінця 2014 року відбудеться розміщення облігацій ще однієї серії S - серії обсягом 300 млн грн", - зазначають на біржі.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року «Укртелеком» заявив про намір випустити чотири серії процентних облігацій на загальну суму 1,4 млрд грн - серії S на суму 300 млн грн, серії T на суму 400 млн грн, серії U на суму 300 млн і серії V на суму 400 млн грн. Номінальна вартість цінних паперів становить 50 тис. грн за штуку.
Розміщення облігацій планується провести до 18 березня 2015 року. Відсотковий дохід на перший-четвертий відсоткові періоди для серій S і T встановлюється у розмірі 16,5% річних (2,057 тис. грн на одну облігацію). Такий же процентний дохід встановлюється на перший-шостий процентні періоди для серій U і V.
Погашення облігацій заплановано з 11 по 15 березня 2020 року для облігацій серії S, з 10 по 14 червня 2020 року - для серії T, з 9 по 13 вересня 2020 року - для серії U і з 9 по 13 грудня 2020 року - для серії V.
«Укртелеком» планує використовувати залучені кошти у повному обсязі (100%) на поповнення обігових коштів для забезпечення надійної експлуатації та підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво та модернізацію мережевої інфраструктури.
Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету.
Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).