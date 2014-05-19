Українські акції на Варшавській біржі досягли мінімуму за два місяці

Індикатор вартості акцій українських емітентів на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine завершив останній тиждень на мінімальному значенні за останні два місяці, опинившись трошки вище досягнутого в першій половині березня історичного мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, український індекс за останні п'ять сесій втратив ще 3,3% (після 2,5% мінуса тижнем раніше), закрившись у п'ятницю на рівні 310,58 пунктів, що лише на 1 пункт вище, ніж мінімальне значення минулого тижня.

Українські акції подешевшали на тлі позитивної динаміки основних індикаторів варшавського ринку, які додали близько 1%.

Найбільше минулого тижня подешевшали акції найбільшої української компанії на ВФБ, Kernel (на 8,1%), а також Milkiland (-7,4%) і IMC (-5%).

Нині з восьми українських компаній, які котируються на головному майданчику, подорожчали тільки Astarta (+3,4%), Ovostar Union (+0,31%) і спекулятивний Agroton (+4,5%).

Судноплавна компанія KDM Shipping зберегла свою капіталізацію на рівні минулого тижня.

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Як повідомляв УНІАН, у першій половині березня WIG Ukraine на фоні окупації Криму Росією оновив свій історичний мінімум на рівні близько 295 пунктів. У другій половині місяця до початку квітня індекс відпрацював частину втрат, піднявшись до близько 370 пунктів, але після цього на тлі триваючої нестабільної ситуації на південному сході України продовжив падіння. З початку квітня до останнього закриття індекс втратив вже 16,5%.