Акції «Газпрому» обвалились на тлі непідписання контракту з Китаєм
16:18, 20 травня 2014Фондовий ринок
1
Переговори між РФ і КНР тривають.
Акції "Газпрому" впали на недомовленостей з Китаєм / фото УНІАН
Акції російського холдингу «Газпром» продовжують падіння в ціні на тлі зриву підписання контракту на поставку газу у Китай.
Так, на Московській біржі акції «Газпрому» вже подешевшали на 2,33%, до 144,60 руб. за акцію.
Читайте також«Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив «Газете.Ru» про те, що контракт на поставку газу з Росії в КНР не був підписаний в ході візиту Володимира Путіна до Китаю.
У свою чергу, глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що холдинг і китайська СNPC продовжать переговори щодо газового контракту у пошуках компромісу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter