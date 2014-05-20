Акції «Газпрому» обвалились на тлі непідписання контракту з Китаєм

Акції російського холдингу «Газпром» продовжують падіння в ціні на тлі зриву підписання контракту на поставку газу у Китай.

Так, на Московській біржі акції «Газпрому» вже подешевшали на 2,33%, до 144,60 руб. за акцію.

Читайте також«Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив «Газете.Ru» про те, що контракт на поставку газу з Росії в КНР не був підписаний в ході візиту Володимира Путіна до Китаю.

У свою чергу, глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що холдинг і китайська СNPC продовжать переговори щодо газового контракту у пошуках компромісу.