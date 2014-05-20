Мінфін сьогодні не захотів продати інвесторам облігації внутрішньої позики

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 20 травня, не залучав кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін залишив без задоволення 5 заявок інвесторів на придбання облігацій у нацвалюті терміном обігу 3 місяці, 2 і 3 роки.

Нагадаємо, що Мінфін у травні провів два аукціони з розміщення ОВДП, під час яких залучив до держбюджету 2,246 млрд грн. У травні Мінфін планує провести ще один аукціон 27 травня.

Читайте такожВипуск облігацій на $1 млрд свідчить про довіру інвесторів до України - Мінфін

Довідка УНІАН. За оперативними даними Держказначейства на 19 травня, з початку року до держбюджету надійшло 56,637 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 22,307 млрд грн, на обслуговування держборгу — 13,404 млрд грн.

Станом на 19 травня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 289,990 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 174,812 млрд грн, у власності банків — 88,154 млрд грн, нерезидентів — 16,305 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у сумі 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.