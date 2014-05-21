Від сьогодні можна купити «військові» облігації

Державний “Ощадбанк” з 21 травня почав продаж казначейських зобов'язань “Військові”, кошти від реалізації яких будуть направлені на підтримку української армії, повідомляється на сайті банку.

«Військові» казначейські зобов'язання випущені Міністерством фінансів України на пред'явника в документарній формі номінальною вартістю 1000 гривень, з відсотковою ставкою 7% річних і сплатою купонів кожних шість місяців. Розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 35 гривень.

Загальний обсяг випуску даних цінних паперів становить 100 млн. грн з терміном обігу 24 місяці.

«Перевагами такого інструменту інвестування коштів, як казначейські зобов'язання України, є надійність, гарантована державою, доступна номінальна вартість, випуск у документарній формі на пред'явника, що значно спрощує процедуру купівлі, обігу і погашення, відсутність оподаткування доходів, одержаних у результаті купонних виплат і продаж казначейських зобов'язань», - наголошується в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін почне розміщення «військових» облігацій на 100 млн. грн серії «В» терміном обігу 2 роки з 21 травня. В день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю. Для забезпечення однакового рівня доходності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу збільшується залежно від дати продажу.

За інформацією Кабінету міністрів, уряд планує випустити «військові» облігації загальним обсягом до 7 млрд грн і пропонувати до розміщення комерційним банкам, юридичним і фізичним особам.

