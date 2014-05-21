Кабмін вирішив випустити п'ятирічні ПДВ-облігації

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Миколаєві ухвалив рішення про випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики як інструменту погашення заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємницької діяльності.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, випуск облігацій прописаний в урядовій постанові і передбачає, що номінальна вартість облігації становитиме 1000 грн, а ставка дохідності – на рівні облікової ставки Національного банку.

При цьому загальний обсяг випуску облігацій у повідомленні департаменту Секретаріату КМУ не вказується, але раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що обсяг випуску ОВДП становитиме близько 16,4 млрд грн.

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