Україна виплатила $32,9 млн за євробондами 2006 року

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін нагадав, що в листопаді 2006 року Україна розмістила облігації зовнішньої державної позики на 1 млрд дол. США з погашенням у 2016 році за ставкою 6,58% річних.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір взяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, в 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.