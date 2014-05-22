Фонд держмайна 12 червня виставить на біржі акції «Сумихімпрому»

Фонд державного майна України 12 червня виставить на Східно-Європейській фондовій біржі два пакети акцій компанії «Сумихіпром», що становлять в цілому 7,242% статутного фонду, повідомляють «Відомості приватизації» від 21 травня ц.р.

Як йдеться в оголошенні ФДМУ, розмір одного з пакетів акцій становитиме 2,242%, його початкова ціна – 9 млн. 746 тис. грн, розмір другого пакета становитиме 5%, початкова ціна – 21 млн. 734 тис. грн.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» перебувають в управлінні держави.

У 2013 році Фонд держмайна так і не зміг реалізувати на біржі 5% акцій «Сумихімпрому» у зв'язку з відсутністю покупців.