Фонд держмайна 12 червня виставить на біржі акції «Сумихімпрому»
Початкова ціна двох пакетів акцій складе в цілому більше 30 млн гривень.
Фонд державного майна України 12 червня виставить на Східно-Європейській фондовій біржі два пакети акцій компанії «Сумихіпром», що становлять в цілому 7,242% статутного фонду, повідомляють «Відомості приватизації» від 21 травня ц.р.
Як йдеться в оголошенні ФДМУ, розмір одного з пакетів акцій становитиме 2,242%, його початкова ціна – 9 млн. 746 тис. грн, розмір другого пакета становитиме 5%, початкова ціна – 21 млн. 734 тис. грн.
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Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.
100% акцій ПАТ «Сумихімпром» перебувають в управлінні держави.
У 2013 році Фонд держмайна так і не зміг реалізувати на біржі 5% акцій «Сумихімпрому» у зв'язку з відсутністю покупців.