S&P підвищило рейтинг Іспанії, Fitch - рейтинг Греції

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг Греції з «B-» до «B»зі «стабільним» прогнозом. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає «Газета.Ru».

Рішення про підвищення рейтингу відображає зусилля, що вживаються урядом Греції для усунення дефіциту бюджету, і перспективи зростання економіки, які з'явилися вперше з 2008 року.

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Крім того, рейтингове агентство Standard & poor's також підвищило довгостроковий рейтинг Іспанії до «BBB» з «BBB-» з «стабільним» прогнозом.

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