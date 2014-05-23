S&P підвищило рейтинг Іспанії, Fitch - рейтинг Греції
08:41, 23 травня 2014Фондовий ринок
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Зі «стабільним» прогнозом
S&P підвищило рейтинг Іспанії, Fitch - рейтинг Греції / REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг Греції з «B-» до «B»зі «стабільним» прогнозом. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає «Газета.Ru».
Рішення про підвищення рейтингу відображає зусилля, що вживаються урядом Греції для усунення дефіциту бюджету, і перспективи зростання економіки, які з'явилися вперше з 2008 року.
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Крім того, рейтингове агентство Standard & poor's також підвищило довгостроковий рейтинг Іспанії до «BBB» з «BBB-» з «стабільним» прогнозом.
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