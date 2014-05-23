Мазепа переобраний головою біржової ради Української біржі

Біржова рада Української біржі на своїх зборах 22 травня переобрала Ігоря Мазепу головою біржової ради, повідомили УНІАН на біржі.

Мазепа є генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital.

Секретарем біржової ради обрано представника Московської біржі Сергія Данова.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з фондовою біржею РТС про створення в Києві нової біржі у формі відкритого акціонерного товариства - ВАТ «Українська біржа». 26 березня 2009 року на Українській біржі почалися торги цінними паперами.

У травні 2010 року був запущений терміновий ринок - торгівлі ф'ючерсами, у 2011 році були запущені опціони.

На сьогоднішній день створена в ході об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Української біржі.