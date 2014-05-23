Мазепа переобраний головою біржової ради Української біржі
Секретарем біржової ради обрано представника Московської біржі Сергія Данова.
Біржова рада Української біржі на своїх зборах 22 травня переобрала Ігоря Мазепу головою біржової ради, повідомили УНІАН на біржі.
Мазепа є генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital.
Секретарем біржової ради обрано представника Московської біржі Сергія Данова.
Довідка УНІАН. У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з фондовою біржею РТС про створення в Києві нової біржі у формі відкритого акціонерного товариства - ВАТ «Українська біржа». 26 березня 2009 року на Українській біржі почалися торги цінними паперами.
У травні 2010 року був запущений терміновий ринок - торгівлі ф'ючерсами, у 2011 році були запущені опціони.
На сьогоднішній день створена в ході об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Української біржі.