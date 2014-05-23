Українці за два перші дні продажу купили 635 «військових» облігацій

Українці придбали через установи державного «Ощадбанку» 635 казначейських зобов'язань «Військові» за два перших дні їх продажу, 21 і 22 травня, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Як повідомляється, в результаті продажу банк отримав 635 тис. грн коштів, які найближчим часом будуть спрямовані на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України.

«Сотні небайдужих громадян України відвідали протягом двох останніх днів установи «Ощадбанку» з особливою місією. Це українці різного віку і професії, але єдині у своєму патріотичному прагненні зберегти цілісність і суверенітет країни, забезпечити її мирне європейське майбутнє. Купуючи «Військові» сертифікати, вони роблять свій особистий внесок у відродження і зміцнення української армії», - йдеться в повідомленні.

Банк нагадує, що до акції на підтримку української армії приєдналися міністр фінансів Олександр Шлапак і голова Національного банку України Степан Кубів, придбавши кілька десятків «військових» облігацій.

Читайте такожУ Мінфіні підрахували, що армії потрібно 12 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн для фізичних осіб.

«Ощабанк» почав продаж зобов'язань населенню з 21 травня. Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.