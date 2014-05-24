Індекс S&P 500 вперше в історії подолав позначку в 1900 пунктів

Індекс S&P 500 (включає 500 найбільших компаній американського ринку) за підсумками торгів вперше в історії піднявся вище психологічно важливої позначки в 1900 пунктів. Він зріс на 8,04 пункта (0,4%) до 1900,53 пункта. Позначку в 1800 пунктів індекс подолав 22 листопада минулого року, пише ИТАР-ТАСС.

Індекс Dow Jones - найважливіший показник ділової активності в США - піднявся в п'ятницю на 63,19 пункта (0,4%) до позначки 1606,27 пункта. Індекс електронної біржі NASDAQ зріс на 31,47 пункта (0,8%) до позначки 4185,81 пункта.

Міністерство торгівлі США повідомило в п'ятницю, що продажі нових будинків в країні в квітні 2014 року зросли на 6,4% після падіння, що спостерігалося протягом двох попередніх місяців. За словами аналітиків, ця статистика свідчить про поступове відновлення американського ринку нерухомості. На цьому тлі зростання продемонстрували акції домобудівних компаній.

"Фондовий ринок зростає після виходу макроекономічної статистики, яка виявилася краще очікувань. У п'ятницю інвесторів порадували дані з продажів нових будинків, а днем раніше - з вторинного ринку житла", - зазначила аналітик інвестиційної компанії Voya Investment Керін Кэвэно.

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