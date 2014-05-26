Український ринок акцій позитивно відреагував на вибори президента

Український фондовий ринок почав новий тиждень із ривка вгору - індекс українських акцій UX станом на 10:50 підвищився на 4,93% - до 1234,22 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 9,6 млн грн, із них на фондовий ринок припало 4,4 млн грн, на терміновий ринок - 5,1 млн грн. Серед лідерів підвищення - акції «Донбасенерго», «Центренерго», «Азовсталі» й «Укрсоцбанку».

Індекс ПФТС підвищився на 1,46% - до 422,30 пункту, загальний обсяг торгів склав 144 тис. грн.

Читайте такожЦВК опрацювала 45,28% протоколів: у Порошенка - 54,05%, у Тимошенко - 13,13%На російському фондовому ринку також спостерігається підвищення - індекс ММВБ зріс на 0,87% до 1 451,45 пункту, індекс РТС - на 1,17% до 1 342,14 пункту.

На європейських фондових ринках спостерігається різноплановий рух - індекс FTSE 100 знизився на 0,07%, індекс Dax підвищився на 0,99%.