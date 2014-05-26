Парфененко став першим заступником голови Фонду держмайна

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями звільнив Євгена Іванова з посади першого заступника голови Фонду державного майна й призначив на цю посаду Дмитра Парфененка. Розпорядження розміщені на урядовому порталі.

«Звільнити Іванова Євгена Ремовича з посада першого заступника голови Фонду державного майна за порушення присяги державного службовця, - йдеться в розпорядженні №486.

«Призначити Перфененка Дмитра Миколайовича першим заступником голови Фонду державного майна України», - йдеться в розпорядженні №492.

До призначення Парфененко обіймав посади директора департаменту, помічника голови, помічника заступника голови Фонду держмайна й заступника голови ФДМУ. В 2008 році обіймав посаду виконуючого обов'язки голови Фонду держмайна в уряді Юлії Тимошенко. Потім із приходом до ФДМУ Андрія Портнова, також у 2008 році, Парфененка було звільнено з посади.