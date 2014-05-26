Президентські вибори викликали зліт українських акцій на Варшавській біржі

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі стрімко дорожчають на початку торгів понеділка на тлі результатів президентських виборів, у яких уже в першому турі, за попередніми даними, перемагає проєвропейський політик і бізнесмен Петро Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, на завершення першої години торгів на польському майданчику найбільше подорожчали спекулятивні папери сільськогосподарської Agroton, що додали близько 14,5%.

Серед лідерів зростання опинилися виробник молочної продукції Milkiland (+12,4%), Astarta (+8,9%), Kernel і Ovostar Union подорожчали на 6,7%.

Акції Kernel опинилися в трійці найліквідніших паперів на Варшавській біржі з обсягом торгів у близько 1,7 млн дол. (1 долар = 3 злотих).

Читайте такожУкраїнський ринок акцій позитивно відреагував на вибори президентаНа початку сьогоднішніх торгів подорожчали акції семи українських компаній із восьми, що нині котируються на головному майданчику. Винятком стали традиційно малоліквідні папери судноплавної компанії KDM Shipping, які зберегли свою капіталізацію на рівні минулого тижня.

Польські "блакитні фішки" на початку сьогоднішніх торгів додали близько 0,5-0,6%.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня індекс українських компаній на Варшавській біржі WIG Ukraine завершив торги зростанням уперше з початку квітня.