Українська біржа призупинила торги акціями «Богдан Моторс» через їх значне зростання

Українська біржа призупинила до кінця торгової сесії торги акціями компанії «Богдан Моторс», яку пов'язують з переможцем президентських виборів Петром Порошенком, у зв'язку з виникненням ситуації цінової нестабільності - значним ціновим зростанням даних паперів, йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Української біржі.

Як наголошується в повідомленні, акції «Богдан Мотор» зросли з початку торгової сесії на 48,5%, ціна останньої угоди склала 0,0594 грн за акцію.

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Довідка УНІАН. "Богдан Моторс" входить у створену у 2005 році корпорацію "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, які входять до його складу, дозволяють щорічно виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.

У даний час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з випуску автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.