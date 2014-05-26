У Яценюка розповіли про умови випуску ПДВ-облігацій

Кабінет міністрів України оприлюднив остаточно затверджені умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість суб'єктам господарювання. Згідно з постановою уряду, опублікованою на веб-порталі Кабміну, йдеться про випуск п'ятирічних облігацій зі ставкою купону на рівні облікової ставки Національного банку й номінальною вартістю 1000 грн за одну облігацію.

«Мінфін визначає обсяг випуску облігацій, виходячи із затверджених реєстрів інвентаризації сум податку на додану вартість, задекларованих на 1 січня 2014 року», - йдеться в постанові уряду.

Згідно з документом, поступове погашення основної суми боргу здійснюється за допомогою проведення кожні шість місяців протягом цього терміну обігу виплат у розмірі 10% номінальної вартості облігації. «Різниця між номінальною вартістю облігацій і загальною сумою виплат із поступовим погашенням основної суми боргу складає амортизаційну вартість облігації», - йдеться в документі.

Процентні платежі також нараховуються кожні шість місяців протягом терміну обігу паперів із урахуванням амортизаційної вартості паперів.

«Поступове погашення основної суми боргу і виплати процентного доходу за облігаціями здійснюються одночасно в безготівковій формі на дату, визначену в глобальному сертифікаті у відповідності з умовами розміщення. Якщо така дата припадає на вихідний день, виплата здійснюється наступного робочого дня», - зазначається в постанові уряду.

Як зазначається, відшкодування сум ПДВ здійснюється на основі поданих платником податку заяви, даних податкової звітності та реєстрів інвентаризації сум податку, задекларованих до відшкодування 1 січня 2014 року і не відшкодованих на дату набуття чинності закону про держбюджет.

Як повідомляв УНІАН, рішення про випуск ПДВ-облігацій Кабінет міністрів України ухвалив на виїзному засіданні в Миколаєві 21 травня. Міністерству доходів і зборів України вже доручено в двотижневий термін надати всі необхідні матеріали інвентаризації платників ПДВ, що мають заборгованість, для визначення граничного обсягу випуску паперів. А впродовж двох місяців необхідно підготувати і затвердити реєстри інвентаризації, складені на основі заяв платників податку, які бажають оформити відшкодування цінними паперами.

Коментуючи ухвалене рішення, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначив, що в попередні роки влада фактично забрала у бізнесу 17 млрд грн коштів, не віддавши податок на додану вартість. Зараз, за словами Яценюка, уряд віддає бізнесу «інвестиційні папери». Під ці державні інвестиційні папери кожен суб'єкт підприємництва прозоро зможе одержати кошти в банківській системі України, зазначав Яценюк.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. Міністр фінансів України Олександр Шлапак говорив, що обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн. У свою чергу, перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус відзначав, що випуск паперів, імовірно, буде здійснений кількома траншами, перший з яких становитиме 5-7 млрд грн.

