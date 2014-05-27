Українські акції на Варшавській біржі в перший день після виборів зросли майже на 10%

Індикатор вартості українських акцій на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine завершив торги понеділка, 26 травня, на максимальних значеннях сесії на рівні 345,4 пункту - максимум з 14 квітня і на 9,5% вище закриття в п'ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, папери українських емітентів дорожчали на тлі позитивної динаміки польського фондового ринку, головні індикатори якого, однак, продемонстрували скромніше зростання.

"Блакитні фішки" додали всього близько 0,3% на тлі 0,2% плюса індексу широкого ринку WIG.

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Серед українських компаній учора найбільше подорожчали папери компанії Milkiland, що продає левову частку своєї продукції в Росію, - на 23,8%, а також сільськогосподарських Agroton та IMC - на 16,6% і 14,7% відповідно.

Компанії увійшли до п'ятірки компаній на Варшавській біржі, що найбільше подорожчали, а акції IMC вперше з кінця січня поточного року коштували дорожче 10 злотих (1 долар = 3 злотих).

Найбільша українська компанія на ВФБ - Kernel збільшила свою капіталізацію на 12,4% на тлі 7,7% плюса віце-лідера Astarta.

Вуглевидобувач Coal Energy додав 8,6%.

Ovostar Union завершив торги на рівні п'ятниці, а єдиною компанією, що подешевшала, стала судноплавна KDM Shipping, яка втратила 0,36% своєї капіталізації.

Як повідомляв УНІАН, на початку вчорашніх торгів акції українських компаній на Варшавській біржі почали дорожчати на тлі результатів позачергових виборів президента, на яких, згідно з попередніми даними, вже в першому турі перемагає проєвропейський політик і мільярдер Петро Порошенко.

Минулого тижня WIG Ukraine також вперше за півтора місяці продемонстрував тижневе зростання після постійного зниження, яке до середини травня з початку квітня склало 16,5%.