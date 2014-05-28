Bloomberg: У травні євробонди України можуть показати максимальне зростання з 2010 року завдяки перемозі Порошенко

Про це йдеться в статті Крістофа Чамоніколаса, Наташі Дофф й Андраса Джерджелі під назвою «У травні євробонди України можуть показати максимальне зростання з 2010 р. завдяки перемозі Порошенка» на сайті Bloomberg.com.

Облігації з початку травня зросли на 7,9%, і, можливо, продемонструють в цьому місяці найкращі показники з 2010 року. Україна показала найкращий результат серед 56 країн з індексу Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond. Прибутковість доларових облігацій з терміном погашення в квітні 2023 р. знизився на 23 пункти до 8,79 % станом на 13:22 за київським часом, при тому, що українські військові продовжили наступальну операцію проти проросійських повстанців у Донецьку.

Мільярдер Порошенко отримав 54,5 % голосів на виборах 25 травня. Після підрахунку 95 % бюлетенів Центральна виборча комісія заявила, що в другому турі немає потреби. Новообраний президент обіцяв відвідати східні регіони, щоб покласти край боротьбі з сепаратистами, які завадили проведенню виборів. Президент Росії Володимир Путін, який не визнає київський уряд, пообіцяв співпрацювати з переможцем.

«Українські облігації почали зростати, коли зменшився ризик військового конфлікту з Росією, а президентські вибори стали ще одним кроком на шляху до стабілізації ситуації», - сказав у телефонній розмові з Лондона Вадим Храмов, аналітик Банку Америки.

«Нові бої в Донецьку показують, що все ще є ризик внутрішнього конфлікту, але ми вважаємо дуже малоймовірним безпосередню участь Росії в ньому».

«Святковий підйом»

Позавчора індекс українських акцій (індекс UX) підвищився найбільше за останніх 2 місяці - на 4,6 %, і досяг дворічного максимуму. Вчора він опустився на 1,9 %. Таким чином, його зростання в цьому році становить 33 %. Гривня зросла на 0,1 %, і зараз оцінюється в 11,90 за 1 американський долар, скоротивши тим самим свої втрати 2014 р. до 30 %. Це найгірший показник серед досліджуваних агентством Bloomberg валют.

«Українські акції, облігації та валюта може відновитися протягом двох-трьох днів після перемоги Порошенко», - Акі Єх, керівник фонду Greater Russia Fund компанії ING Investment Securities, який спеціалізується на Росії, сказав учора по телефону з Тайбея. «Слід зазначити, що цей святковий підйом є короткостроковим, тому що по суті нічого не змінилося».

Українські війська спрямували десантників, вертольоти і військові літаки в Донецьк після того, як проросійські бойовики спробували захопити аеропорт. Бойові дії поширилися на все місто.

«АТО кардинально зміниться: буде ефективнішою, коротшою», - сказав Порошенко. «Вона триватиме не два або три місяці, а кілька годин».

«Тривала гра»

Новий лідер успадкує економіку в умовах спаду, залежну від рятівних кредитів Міжнародного валютного фонду, а також повинен буде повернути контроль над містами в Донецькій і Луганській областях, захопленими повстанцями. Порошенко заявив, що ініціює проведення дострокових парламентських виборів у 2014 році, оскільки народ хоче підвести риску під правлінням поваленого президента Віктора Януковича, проросійського лідера, який втік в Москву в лютому.

«Росія веде тривалу гру, вона не зупиниться на тому, що є зараз, щоб не допустити членство України в НАТО та Європейському союзі», - сказав сьогодні по телефону Ян Ден, науковий керівник в лондонській компанії Ashmore Group. «Для того, щоб отримати важелі впливу на політичну ситуацію в Україні, Росії необхідно продовжувати потроху дестабілізувати ситуацію».

Порошенко, статки якого складають 1 млрд. дол., згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg, пообіцяв поліпшити ринок зайнятості і зорієнтувати економіку в бік Європи. Власник декількох компаній, у тому числі шоколадної компанії Roshen, він вільно говорить російською і українською. Він був членом кабінету міністрів в урядах Віктора Януковича і його попередника та суперника Віктора Ющенка.

«Подальше стиснення»

Українські облігації відновлюються після зниження на початку цього року, викликаного спекуляціями і стурбованістю тим, що після анексії Криму в березні Росія почне захоплювати інші території країни. Київський уряд отримало 17 млрд. дол. фінансової допомоги від МВФ та підписала першу частину договору з ЄС, щоб посилити політичні і торговельні зв'язки.

Борг України, що підлягає погашенню в цьому і в наступному році, становить 20,9 млрд. дол., в тому числі 1 млрд. нот з терміном погашення 4 червня, згідно з даними Bloomberg.

Росія скасувала знижку на постачання природного газу, яку раніше запропонувала Україні, майже удвічі підвищивши в квітні ціну до 485 дол. за 1000 кубометрів. Україна заявила, що виплатить борг Газпрому протягом березня і далі буде платити за газ, якщо Росія поверне ціну, яка була встановлена з початку поточного року, а саме 268,50 дол.

«Є додатковий простір для подальшого стиснення прибутковості облігацій в короткостроковій перспективі, якщо буде досягнута угода щодо ціни на газ з Росією і якщо єврооблігації будуть оплачені до 4 червня», - сказав аналітик Банку Америки Вадим Храмов.