Україна виплатила $87,75 млн купонного доходу за єврооблігаціями

Міністерство фінансів України здійснило чергову виплату купонного доходу в розмірі 87,750 млн дол. США за облігаціями зовнішньої державної позики 2012 року, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, купонний дохід виплачений по 10-річних облігаціях зовнішньої держпозики України, випущених у листопаді 2012 року на суму 1,25 млрд дол. і дорозміщених у лютому 2013 року на суму 1 млрд дол. Запозичення здійснювались за ставкою 7,8% річних .

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол. (721,837 млрд у гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол., або на 9,87 %, менше за показник на початок поточного року у 73,110 млрд дол.

Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить чинні внутрішні та зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75 % платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

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