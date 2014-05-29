Мінфін вирішив залучити валюту на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України оголосило позаплановий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 29 травня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, під час аукціону планується розміщення 5-річних облігацій у національній валюті та 13-денних облігацій у доларах США.

Нагадаємо, що раніше Мінфін не планував розміщення валютних облігацій в травні поточного року, а під час останнього аукціону 27 травня позапланово залучив до держбюджету 214,770 млн дол. на 14 днів під 3% річних, задовольнивши усі 8 поданих заявок.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у травні провів три аукціони з розміщення ОВДП, під час яких залучив до держбюджету 2,266 млрд грн і 214,770 млн дол.

За оперативними даними Держказначейства на 26 травня, з початку року до держбюджету надійшло 68,393 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 27,174 млрд грн, на обслуговування держборгу – 14,722 млрд грн.

Станом на 28 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 287,366 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 177,264 млрд грн, у власності банків - 83,893 млрд грн, нерезидентів - 16,111 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.