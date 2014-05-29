"Ведмеді" на фондовому ринку активізувалися, але без "зайвого фанатизму" - Українська біржа

На українському фондовому ринку інвестори вчора, 28 травня, почали продажі в рамках фіксації прибутку після проведених президентських виборів, повідомили УНІАН у прес-службі Української біржі.

Як наголошується у звіті, протягом вчорашнього дня "також спостерігалися незначні покупки, але пообіді «ведмеді» почали виявляти більше ентузіазму, хоча й без зайвого фанатизму".

На європейських майданчиках торги вчора завершилися з невеликою зміною. З важливої статистики можна відзначити публікацію даних з безробіття, які у травні не змінилися і збереглися на очікуваному рівні 6,7%. Діловий клімат єврозони зріс зовсім трохи і склав 0,37 пункту. Торгова сесія в США завершилася помірним зниженням основних індексів на тлі очікуваної статистики по ВВП за перший квартал.

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Як йдеться у звіті, на відкритті торгової сесії 29 травня для локального ринку складається нейтральний фон. Американські ф'ючерси на основні індекси торгуються трохи вище нульових позначок. З важливої статистики сьогодні увагу інвесторів буде звернено на заявки з безробіття у США.

Індекс UX у середу, 28 травня, завершив торги зниженням на 0,35%. Обсяг торгів на фондовому ринку по акціях склав 33,7 млн грн, із них на ринку заявок - 8,5 млн грн, на ринку РЕПО - 24,4 млн грн.