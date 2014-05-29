«Ощадбанк» за тиждень продав «військових» облігацій на понад 3 млн гривень

Про це повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією банку, в результаті продажу отримано 3,108 млн грн коштів, які будуть спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил України.

Банк відзначає, що особливо активні в цьому напрямку жителі Києва та області, Миколаївщини, Полтавщини та Івано-Франківщини.

Також українці активно підтримують ініціативу глави правління банку Андрія Пишного взяти участь в акції «Просто зроби це», головна ідея якої - залучити друзів і знайомих до підтримки української армії, для чого потрібно придбати облігації, сфотографуватися і розмістити це фото в соцмережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустило казначейські зобов'язання «Військові» на 1,1 млрд грн, зокрема на 100 млн грн для фізичних осіб.

«Ощабанк» почав продаж зобов'язань населенню 21 травня. Кошти від продажу цих паперів у розмірі 100 млн грн будуть спрямовані на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.

Потреби української армії у фінансуванні, згідно з оцінками Мінфіну на підставі отриманих запитів, становлять 12 млрд грн.

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