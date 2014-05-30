Фонди Morgan Stanley скоротили інвестиції в Росію на 30%

Фонди групи Morgan Stanley в 1-му кварталі 2014 року скоротили інвестиції в російські акції та облігації майже на 30%, випливає з матеріалів фондів, поданих в Комісію з цінних паперів та бірж США, повідомляє Прайм.

Morgan Stanley Eastern Europe Fund скоротив російський портфель з 35,8 млн доларів до 27,13 млн доларів, зниження часток зачепило майже всі папери, крім АФК "Система".

Фонд повністю вийшов з капіталу роздрібної групи X5, і купив пакет акцій "Фосагро". Крім нього зараз у портфелі MS Eastern Europe Fund лежать папери Сбербанку, Eurasia Drilling, Mail.Ru, Yandex, "Газпрому", "Лукойлу", "Новатека", "Роснефти", "Мегафону", МТС і "Системи".

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MS Emerging Markets Fund скоротив інвестиції в російські папери з 10,3 млн доларів до 6 млн доларів. Фонд вийшов з капіталу "Мегафону" і Eurasia Drilling, а також істотно скоротив частки в "Новатек", "Лукойлі" і Mail.Ru. Частка в "Яндексі" майже не змінилася (1,2 млн доларів), а в АФК "Система" зросла з 300 тис. до 900 тис. доларів.

Інвестиції Morgan Stanley в російські суверенні та корпоративні облігації скоротилися за квартал з 32,9 млн доларів до 22,9 млн доларів. Фонд MS Emerging Markets Debt Fund продав бонди "Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) і скоротив пакет суверенних єврооблігацій Росії з терміном погашення у 2030 році з 14,6 млн доларів до 8,1 млн доларів.

Скоротилися пакети бондів ВЕБа і РЖД, але зросли пакети облігацій Россельхозбанка.

Крім того, MS купив бонди Сбербанку на 2,75 млн доларів. Раніше паперів Сбербанку в портфелі фонду не було.