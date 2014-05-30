Фондовий ринок чекає рішення з газового питання - експерт

Інвестори на українському фондовому ринку чекають рішення з газового питання за участю ЄС, України і Росії, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенка.

"Сьогодні має відбутися ще один етап переговорів щодо газового питання між ЄС, Україною і Росією. Реакція ринку може бути як позитивна, так і негативна, тому щось прогнозувати в такій ситуації поки не має сенсу", - наголошується у звіті. На думку експерта, ряд місцевих інвесторів, швидше за все, можуть вдатися до часткового скорочення своїх портфелів.

Як наголошується у звіті, вчора, 29 травня, на українському фондовому ринку після дводенної консолідації знову намітився висхідний тренд. "Активність учасників була на рівні вище середнього, а за деякими цінними паперами обсяги були несподівано високі, враховуючи історію торгів за останні півроку", - йдеться у звіті.

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Як зазначає експерт, на відкритті торги проходили під контролем покупців, ближче до середини пройшла серія фіксацій серед тих учасників, які ще з понеділка чекали зручного моменту для закриття позицій. "Дочекавшись, поки індекс повернеться до рівнів попереднього дня, покупці, які очікували подібної динаміки, знову взяли шефство над ринком, зберігаючи свою присутність до закриття сесії", - наголошується в звіті.

Як повідомляв УНІАН, індекс UX у четвер, 29 травня, завершив торги значним зростанням - на 1,88%. Обсяг торгів на фондовому ринку по акціях склав 68 млн грн, із них на ринку заявок - 11,2 млн грн, на ринку РЕПО - 56,7 млн грн.