Український фондовий став одним з кращих за зростанням серед ринків, що розвиваються

Український фондовий ринок у травні показав одну з найкращих динамік зростання серед ринків, що розвиваються.

Як повідомляє агентство Bloomberg, індекс українських акцій UX у травні (без одного дня) зріс на 12% на тлі перемоги в президентських виборах Петра Порошенка, який пообіцяв відновити порядок у країні.

Загалом, як відзначає агентство, акції країн, що розвиваються, продемонстрували найбільш тривале зростання з 2009 року. Серед причин такого зростання зарубіжні аналітики вказують три: стимулювання економіки Китаю, новий уряд Індії і зменшення політичної напруги в Україні.

Як повідомили УНІАН у компанії з управління активами «Кінто», на зростання ринків країн, що розвиваються, також позитивно вплинуло, з одного боку, падіння вартості акцій на цих ринках, з іншого - зростання фондових ринків у розвинених країнах на тлі низьких процентних ставок.

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