"Нафтогаз" розмістив свої облігації на 20 млрд гривень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розмістила на фондовій біржі "Перспектива" свої облігації на загальну суму близько 20 млрд грн, повідомило УНІАН джерело, близьке до цього розміщення.

За інформацією джерела, кошти, отримані від розміщення цих облігацій, планується направити на збільшення статутного капіталу компанії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 29 травня ухвалив рішення збільшити статутний капітал «Нафтогазу» на 22,27 млрд грн шляхом додаткової емісії акцій компанії при збереженні 100% паперів у власності держави.

«Збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на суму 22,270 млрд грн за допомогою випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави, – йдеться у відповідній постанові. – Міністерству енергетики – ухвалити рішення про розміщення акцій і звернути увагу, що купівля акцій здійснюється шляхом їх обміну на облігації внутрішньої державної позики».

Випущені акції будуть потім обміняні на облігації внутрішньої державної позики, які випустить Міністерство фінансів України на ту ж суму. Передбачалося, що Мінфін випустить семирічні ОВДП зі ставкою доходу не вище 14,3%.

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