Ринки країн, що розвиваються зростають четвертий місяць поспіль

Ринки акцій країн, що розвиваються знизилися в п'ятницю, але завершили зростанням четвертий місяць поспіль, що є найтривалішим за часом підвищенням з 2009 року.

Ринки зростають завдяки збільшенню обсягів економічного стимулювання в Китаї, зміні уряду в Індії та послабленню напруженості навколо України, повідомляють Вести.Экономика з посиланням на Bloomberg.

Зведений фондовий індекс країн, що розвиваються MSCI Emerging Markets знизився в п'ятницю на 0,4% до позначки 1034,81. З початку місяця показник зріс на 4%, що стало максимальним зростанням з жовтня 2013 року.

Російський індекс ММВБ та український фондовий індекс UX додали в травні більше 10%. Індійський S&P BSE Sensex підріс, у зв'язку з тим, що глава Індійської народної партії Нарендра Моді став новим прем'єр-міністром країни.

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В цілому індекс MSCI Emerging Markets зріс з початку року на 3,2%, а співвідношення вартості акцій до прогнозованого прибутку на акцію компаній з цього індексу досягло 10,8. Індекс MSCI World з початку року піднявся на 3,1%, а співвідношення - 15.



