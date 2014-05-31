Індекси Dow Jones і S&P 500 оновили максимуми

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній американського ринку, піднявся на 3,54 пункту (0,18%) і склав 1923,57 пункту. Він також оновив максимум. Індекс електронної біржі NASDAQ втратив 5,33 пункту (0,13%), знизившись до 4242,62 пункту, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На початку сесії деяку стурбованість інвесторів, як зазначають спостерігачі, викликала публікація міністерством торгівлі США статистики, згідно з якою споживчі витрати в країні знизилися в квітні на 0,1% порівняно з березнем. Це стало першим скороченням даного показника за 12 місяців. Новина, однак, не похитнула впевненість гравців на ринку в тому, що економічна ситуація в країні поліпшується. Вони, зокрема, взяли до уваги те, що в березні споживчі витрати в США підвищилися на 1%, що стало найбільшим зростанням за 4 роки.

За підсумками сесії акції канадсько-американської медіакомпанії Lions Gate Entertainment, відзвітували про зниження доходів у першому кварталі до $721,9 млн., що виявилося гірше прогнозів, знизилися в ціні на $3,40 долара (11,51%) до $26,13.

Цінні папери торговельної мережі Express подешевшали на $1,02 долара (7,48%) до $12,61 після того, як вона повідомила про фінансові результати, які не виправдали очікування аналітиків. Курс акцій технологічної компанії Infoblox, глава якої Роберт Томас заявив про намір піти у відставку, знизився відразу на $7,56 долара (36,84%) до $12,96.

Нафта на торгах в Нью-Йорку подешевшала на $0,87 долара (0,84%). Ф'ючерсні контракти на її поставки в липні укладалися за ціною $102,71 за барель. Ціна тройської унції золота встановилася на позначці $1245,60, знизившись на $10,70 (0,85%).