Ахметов купив донецьку компанію «Шахтспецбуд»

Компанія Corum Group, яка спеціалізується на виробництві, комплексних постачаннях та сервісному обслуговуванні обладнання для гірничовидобувної галузі, закрила операцію з купівлі підприємства «Шахтспецбуд», йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, «Шахтспецбуд» тепер є частиною дивізіону інфраструктурних проектів Corum Group під назвою «Корум Шахтспецбуд».

Придбання відбулося в рамках реалізації довгострокової стратегії компанії з надання клієнтам комплексних рішень у галузі видобутку корисних копалин, а також будівництва шахт.

При цьому в повідомленні не вказуються деталі угоди купівлі-продажу.

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Довідка УНІАН. «Шахтспецбуд» (Донецьк) - багатопрофільне підприємство, яке виконує підземне будівництво горизонтальних, похилих і вертикальних виробок шахт, тунелів для промислової та міської інфраструктури.

Компанія Corum (Донецьк) спеціалізується на наданні комплексних рішень, виробництві та сервісі обладнання в галузі видобутку, переробки і транспортування корисних копалин, а також будівництві шахт.

У Corum входять сім заводів і ремонтні майданчики в Україні та Росії, торгові компанії в Україні, Росії, Казахстані, В'єтнамі та Польщі.

Corum Group належить до однієї з найбільших фінансово-промислових груп України «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.