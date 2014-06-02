Українські акції на Варшавській біржі за тиждень подорожчали більш ніж на 7%

Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG Ukraine завершив останній тиждень травня 7,2% зростанням, завдяки чому йому вперше цього року вдалося продемонструвати місячний плюс майже на 3%.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, український індикатор, який минулого тижня вперше з 11 квітня побував на позначці вище 350 пунктів, завершив торги на рівні 338,05 пункту.

Індекс "вистрілив" після обрання вже в першому турі новим президентом України Петра Порошенка на позачергових виборах 25 травня.

Польські "блакитні фішки" втратили за останні п'ять сесій 1,3% на тлі 0,7% зниження індикатора всього ринку WIG, а за весь травень вони додали близько 0,3%.

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Найбільше минулого тижня подорожчали папери виробника молочної продукції, Milkiland, вони додали більше 20%, але на кінець травня коштували на 8% дешевше, ніж в кінці квітня.

У лідери також увійшли найбільший в Україні виробник цукру, агрохолдинг Astarta (+15%), сільськогосподарські IMC (+11%) і Agroton (+9,5%).

Kernel минулого тижня збільшив капіталізацію на більш ніж 4%, але за підсумками травня його папери коштували все ще на 0,1% дешевше.

Минулого місяця найбільше подорожчали акції Astarta - на 13,4%.

Найгіршу динаміку з восьми українських компаній на Варшавській біржі продемонстрували папери судноплавної KDM Shipping, які минулого тижня впали на більш ніж 20% до нового історичного мінімуму своєї ціни на рівні близько 8,5 злотих за акцію (1 долар = 3 злотих).

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukrainе, який починав 2014 рік на рівні вище 500 пунктів, у середині березня - на тлі захоплення Росією українського півострова Крим - досяг нового історичного мінімуму в близько 295 пунктів.