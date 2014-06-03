Індекси Dow Jones і S&P оновили рекорд

08:30, 03 червня 2014
Фондовий ринок
0

Високотехнологічний NASDAQ знижується.

Американские индексы не перестают обновлять максимумы / investgazeta.net

Американські фондові індекси закрили торги понеділка зростанням.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,16%, до 16 743,63 пункту.

Високотехнологічний NASDAQ знизився на 0,13, досягнувши позначки в 4237,20 пункту.

Індекс широкого ринку S&P 500 піднявся на 0,07%, до рекордно високого рівня в 1924,97 пункту, передає «Газета.Ru».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter