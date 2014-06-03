Індекси Dow Jones і S&P оновили рекорд

Високотехнологічний NASDAQ знижується.

Американські фондові індекси закрили торги понеділка зростанням. Промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,16%, до 16 743,63 пункту. Високотехнологічний NASDAQ знизився на 0,13, досягнувши позначки в 4237,20 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 піднявся на 0,07%, до рекордно високого рівня в 1924,97 пункту, передає «Газета.Ru».

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