Індекси Dow Jones і S&P оновили рекорд
08:30, 03 червня 2014Фондовий ринок
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Високотехнологічний NASDAQ знижується.
Американські індекси не припиняють оновлювати максимуми / investgazeta.net
Американські фондові індекси закрили торги понеділка зростанням.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,16%, до 16 743,63 пункту.
Високотехнологічний NASDAQ знизився на 0,13, досягнувши позначки в 4237,20 пункту.
Індекс широкого ринку S&P 500 піднявся на 0,07%, до рекордно високого рівня в 1924,97 пункту, передає «Газета.Ru».
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