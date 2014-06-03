Акції "Яндекса" можуть пустити на Московську біржу - ЗМІ

Зараз акції Yandex N.V. торгуються на американській біржі NASDAQ. Торги паперами "Яндекса" на Московській біржі почнуться вже цього тижня, повідомили ИТАР-ТАСС два джерела, знайомих з ходом підготовки "Яндекса" до отримання лістингу в Росії.

"Цього тижня акції "Яндекса" стануть доступні для покупки і продажу на Московській біржі, відповідне повідомлення буде сьогодні опубліковано на сайті Московської біржі", - розповіло одне з джерел. Друге джерело підтвердило цю інформацію, додавши, що допуск до торгів компанія може отримати через кілька днів.

Джерело пояснило, що допуск "Яндекса" на Московську біржу буде оформлений як "російський лістинг акцій іноземної компанії. "Це буде не SPO - весь обсяг акцій, які зараз спрямовуються на американській біржі NASDAQ, теоретично буде доступний і на Московській біржі, папери будуть торгуватися в рублях. Обсяг торгуються на Московській біржі акцій буде змінюватись в залежності від попиту інвесторів", - сказав джерело.

У прес-службі "Яндекса" відмовилися коментувати інформацію про плани початку торгів на Московській біржі, нагадавши, що на 3 червня заплановано захід, в якому візьмуть участь генеральний директор інтернет-компанії Аркадій Волож та голова правління Московської біржі Олександр Афанасьєв. Московська биржа також утрималася від коментарів.

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