Мінфін продав облігації внутрішньої позики на 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 3 червня, залучило до держбюджету 2 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив кошти в результаті розміщення 2-річних облігацій у національній валюті під 16,98% річних, задовольнивши чотири із шести поданих заявок інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує провести чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у червні поточного року, на яких не планує розміщувати валютні ОВДП.

За оперативними даними Держказначейства на 2 червня, з початку року до держбюджету надійшло 80,239 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 27,174 млрд грн, на обслуговування держборгу - 16,664 млрд грн.

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Станом на 3 червня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 301,168 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 187,264 млрд грн, у власності банків - 86,495 млрд грн, нерезидентів - 16,258 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% від ВВП.